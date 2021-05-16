فيديو.. وزير الأوقاف: حب الوطن والاعتزاز به قيمة إسلامية وفطرة إنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن الرجل الوطنى الشريف، هو من يحافظ على وطنه، ويعمل على نهضته، مؤكدًا: "إذا حاولت أن تعرف أصالة الرجل وطيب معدنه؛ انظر إلى حنينه لوطنه، ومدى حبه له، وتشوقه إليه".
وأوضح وزير الأوقاف، أن الإنسان الحر، الكريم، الشريف، لا يقبل أبدًا المساس بوطنه، لا قولًا، ولا فعلًا، ولا تخريبًا، ولا انسياقًا خلف دعوات الفوضى من جماعات أهل الشر.
وشدد محمد مختار جمعة، على أن من يتطاول على وطنه، ما هو إلا شخص مأجور، خسيس، ولا يتصور أبدًا أن يهاجم إنسان بلده، إلا إذا كان عميلًا، وخائنًا.
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