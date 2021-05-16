الأنبا أشعياء يرسم كاهنا جديدا للخدمة فى طهطا

جدة - نرمين السيد - يرأس الأنبا أشعياء مطران طهطا، اليوم الأحد، قداس رسامة الشماس الدكتور أيمن رزق خرستان، كاهنا على كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بطهطا.



جدة - نرمين السيد - يرأس الأنبا أشعياء مطران طهطا، اليوم الأحد، قداس رسامة الشماس الدكتور أيمن رزق خرستان، كاهنا على كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بطهطا. يأتى ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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