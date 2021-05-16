صور.. حملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات إزالة العقارات والأسوار المخالفة فى 5 أحياء، هى:"العامرية أول، العامرية ثان، المنتزه أول، وسط، مركز ومدينة برج العرب".

وأسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بـ5 عقارات و4 محال تجارية بواقع "عقار بحى المنتزه أول، وعقار بحى العامرية ثان، وعقار بمركز ومدينة برج العرب، وعقارين بحى وسط، و4 محلات تجارية بحى العامرية أول".

وقال المحافظ إنه جرى التحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة فى العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى استمرار الحملات المفاجئة للتصدى لأى محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية، للقضاء على فوضى البناء المخالف.