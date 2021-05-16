رئيس قطاع الإنتاج بالزراعة: طفرة كبيرة فى إنتاجية القمح هذا العام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحقيق طفرة كبيرة فى إنتاجية محصول القمح من ناحية الكم والجودة هذا العام نتيجة تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج وصولا إلى التداول.





وقال السباعى، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إن هذه الطفرة حدثت فى مزارع قطاع الإنتاج بمحافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط والبحيرة والقليوبية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر والوادى الجديد.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أشاد بإنتاجية القمح هذا العام؛ مؤكدًا أن وزير الزراعة أصدر توجيهاته برفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة عن طريق رفع كفاءة الموارد لرفع العائد من وحدة المساحة.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج أنه من المقرر أن يتم تسليم القمح التقاوى إلى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية والجمعية العامة للإصلاح الزراعى لطرحها للمزارعين خلال الموسم المقبل لإنتاج التقاوى المعتمدة الجاهزة للاستخدام للموسم الزراعى المقبل لمحصول القمح.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت عن أن إجمالى حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 2 مليون فدان، كما تم توريد حوالى 2 مليون طن لوزارة التموين.

جدير بالذكر أن مساحة زراعة القمح هذا العام بلغت حوالى 3.4 مليون فدان وإنتاجية المحصول تبشر بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والتقاوى الجيدة والالتزام بالتوصيات الفنية التى قامت وزارة الزراعة بإصدارها بصفة دورية، بالإضافة إلى التواجد الميدانى مع المزارعين لحل المشاكل التى كانت تواجههم على أرض الواقع.