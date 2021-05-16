*بعد تلقي شكوي وفيديو بإلقاء سائق بالمحليات حمولة السيارة من القمامة ومخلفات الردم علي النيل بالجيزة* :

*وزير التنمية المحلية : فسخ التعاقد مع سائق بقرية أبوغالب وإيقاف مشرف النظافة عن العمل ٣ شهور والتحقيق مع رئيس الوحدة المحلية*

*شعراوي : لن نتهاون مع أي مخالفة للعاملين بالمحليات .. والدولة لا تملك رفاهية تلوث نهر النيل والمجاري المائية*

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

تلقت وزارة التنمية المحلية فيديو من أحد المواطنين بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة يفيد بقيام سائق سيارة تابعة للوحدة المحلية بإلقاء حمولة القمامة والمخلفات علي النيل بمنطقة وردان.

علي الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الأجهزة المعنية بالوزارة والمحافظة توجهت إلي موقع الشكوي علي الطبيعة وتبين قيام السائق ( م ف ع ) من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بإلقاء مخلفات ردم وقمامة علي النيل بالقرب من معدية وردان بعد ظهر السبت ١٥ مايو ٢٠٢١ .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة الجيزة أشارت إلي أن هذا السائق يعمل بالأجر اليومي بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب ، لافتاً إلي أنه تم إتخاذ عدد من الاجراءات حيث تم فسخ التعاقد مع السائق المذكور لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وتحرير محضر بيئة وتحويله للنيابة للتحقيق ، كما تم إيقاف ( أ أ م ) مشرف النظافة بالوحدة المحلية عن العمل لمدة ٣ شهور وتحويله إلي النيابة الإدارية للتحقيق ، وكذا إحالة ( ع أ ع ) رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوغالب للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق معه.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة ووزاراتها المعنية تطالب المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة ، وشدد شعراوي علي أن جميع العاملين بالمحليات يجب أن يكونوا المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء ، كما أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالإدارة المحلية بالمحافظات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة لا تملك رفاهية عدم الحفاظ علي نهر النيل وحمايته من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات أو قمامة بمختلف أنواعها ، مشيراً إلي أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف .

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات وأن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن.

وقال " شعراوي " ان الوزارات المعنية بالحكومة تقوم بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو نهر النيل، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري وإتخاذ الاجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلي ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق .

ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة التنبية علي جميع السائقين والعاملين بمنظومة النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة .

وطالب " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" وآرسال أي شكاوي عن كافة الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]).