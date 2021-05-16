وفاة الفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بكورونا

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توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم الأحد، بعد تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضي، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة.
وقالت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما تلقى أدهم محروس، ابن الفنانة القديرة فاتن فتحى، المشهورة بالفنانة نادية العراقية، التعازى من أصدقائه لوفاة والدته عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقبل ساعات من وفاة الفنانة نادية العراقية، كتبت مى محروس، عبر حسابها على "فيس بوك"، "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر فى الساعات اللى جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها.. أنا مش عايزة أكتر من كده.. عايزة أعرف راضية عنى ولا لأ.. أنا بجد بحبك أوى يا ماما يا أجمل صاحبة فى الدنيا مش هلاقى زيك والله أنتى غالية أوى يا ماما يارب ما تحرمنى منها ومن حنانها يارب".
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