قنا الجديدة: تنفيذ أعمال المرافق باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنفيذ خط المياه الرئيسى، المغذى للحيين السكنيين الثالث والرابع والمنطقتين السياحية والترفيهية بمساحة 1.500 فدان، حيث تم ربط الخط المغذى للمنطقة على الخط الرئيسى من محطة المياه بقطر 1000مم زهر مرن.





وأشار إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة شبكات (مياه - صرف ورى - وطرق - وتليفونات - وكهرباء) باستثمارات تقدر بحوالى 500 مليون جنيه. وأضاف رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ الأعمال المدنية لغرفة الربط للخط، والذي سوف يخدم مناطق بها قطع أراضى إسكان اجتماعى وقطع أراضى إسكان متميز.

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