البيئة: لا صحة لتلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء، بشأن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وأن الميناء خالٍ من أى بقع زيتية، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء تم التنسيق مع مسؤولى البيئة بالميناء للتأكد من عدم ورود أى بلاغات عن وجود أى تلوث مع الدفع بفرق مكافحة التلوث وتمشيط المياه بالميناء، حيث أسفرت المتابعة عن عدم وجود أى آثار لأى بقع زيتية بالميناء.

وأشارت إلى امتلاك الوزارة خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث بالزيت بما فى ذلك مراقبة التصريف غير القانونى للملوثات الزيتية والملوثات الأخرى.

وفى سياق متصل، تتبنى الوزارة تلك الخطة من خلال الوسائل الحديثة لصور الأقمار الصناعية لمراقبة أى ملوثات بالمياه المحلية والإقليمية، وأيضاً تلقى بلاغات حوادث التلوث بالزيت من أصحاب السفن أو مشغليها أو المسؤولين عنها، أو بعض الهيئات الحكومية، أو من المتسببين عن وقوع الحادث أو جمهور العامة، وفور تلقى البلاغ يتم الدفع بفرق مكافحة التلوث التابعة للوزارة لمعاينة التلوث، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة فى حدوث هذا التلوث، والأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية.