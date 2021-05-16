الحكومة تكشف حقيقة تلوث ميناء الإسكندرية لتسرب بقع زيتية من السفن الضخمة

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لتلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وأن الميناء خالِ من أى بقع زيتية، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء تم التنسيق مع مسؤولى البيئة بالميناء للتأكد من عدم ورود أى بلاغات عن وجود أى تلوث مع الدفع بفرق مكافحة التلوث وتمشيط المياه بالميناء، حيث أسفرت المتابعة عن عدم وجود أى آثار لأى بقع زيتية بالميناء، مُشيرةً إلى امتلاك الوزارة خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث بالزيت بما فى ذلك مراقبة التصريف غير القانونى للملوثات الزيتية والملوثات الأخرى.
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