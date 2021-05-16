/631148/عمرو-درويش-الأزمة-الفلسطينية-بداية-الطريق-لقرار-عربي-جامع

أشاد النائب عرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالموقف المشّرف للقيادة المصرية لإنهاء الحرب الدائرة في فلسطين، ومنع الإبادة الممنهجة في حق الأشقاء الفلسطينين، مؤكدا أن العقيدة المصرية والقيم التي تتعامل بها مصر تسموا فوق الصغائر وتتخطى أي تجاوزات مهما كانت.

الجامعة العربية والبرلمان العربي

وأعرب عمرو درويش عن أمله أن تتخذ جامعة الدول العربية والبرلمان العربي الموقف المصري قدوة يحتذى بها، فى التعامل مع القضيةة الفلسطينية، والعمل على وقف الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

المؤسسات الممثلة للوطن العربي

وأكد النائب عمرو درويش، على أن معظم القادة العرب والمؤسسات الممثلة للوطن العربي والمشاعر العربية واحدة ،مهما كانت الاختلافات والإشكاليات،مشددا علي أن تلك الأزمة هي بداية الطريق لقرار عربي جامع، يعيد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي قوتهما.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المصرية قد أعلنت انتقال عدد من سيارات الاسعاف بالقرب من معبر رفح البري لنقل المصابين والجرحي القادمين من قطاع غزة، فضلان عن تجهيز واستعداد مستشفيات شمال سيناء “رفح البري والعريش المركزي والشيخ زويد” لاستقبال المصابين جراء القصف الاسرائيلي الدائم على قطاع غزة.

كما ندبت وزارة الصحة والسكان المصرية عدد من الأطقم الطبية فى المحافظات للعمل فى مستشفيات شمكال سيناء للمساعدة فى علاج المصابين والجرحي القادمين من قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي على القطاع .

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي تعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لبحث تطورات التصعيد فى قطاع غزة والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،جراء القصف الاسرائيلي الذي اسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين .

ومن المقرر أن يناقش احتماع اللجنة الاجراءات اللازمة لوجود موقف عربي مشترك داعم لوقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على الاراضي المحتلة، والذي يعد انتهاك سافر للإرادة الدولية .

وتجدر الاشارة إلى أنه سيتم رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المقرر عقدها فى 19 من مايو الجاري .