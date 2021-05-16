/631150/ننشر-سعر-الدولار-اليوم-الأحد-في-البنوك-المصرية

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 16-5-2021، وذلك لتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة فى مصر وفقًا لقرار البنك المركزى المصرى. ومن المقرر أن يُستأنف العمل غدا الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

وزير المالية: تخصيص 87.2 مليار جنيه للتموين

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى.

وتسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، عبر تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية، والتوسع فى المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد. مشروع الموازنة الجديدة

بينما قال الوزير، إنه تم تخصيص ٣٠٨,٣ مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ رؤية مصر ٢٠٣٠. وتابع معيط أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها ٥٧ هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات.