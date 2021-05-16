/631154/أجهزة-لاسلكي-وملابس-عسكرية-مضبوطات-مع-راكب-أجنبي-في-مطار-القاهرة

أوقفت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، راكب روسي حاول تهريب أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية، حيث تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من ضبط الراكب الذي وصل من موسكو.

وحاول الراكب الروسي تهريب أجهزة لاسلكى وملابس عسكرية و أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه والعرض على الجهات المختصة.

5 قطع ملابس مموه

وخلال انهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، رحلة رقم 400 والقادمة من موسكو، اشتبه حافظ منشارى مامور الجمارك فى راكب روسى الجنسية "35 عاما"، وبسؤاله عن وجود أى أشياء تستحق الجمارك، أكد عدم حمله، على الفور قام جورج صفوت مامور الجمارك بتفتيش حقائب الراكب، وعثر معه على أجهزة لاسلكى مزودة بالشواحن الخاصة بها، و5 قطع ملابس مموه تستخدم فى الأغراض العسكرية.

وأمر احمد ابراهيم مدير الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وعرض الأجهزة والملابس على الجهات المختصة، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 30 قطعة سلاح نارى، و98 قضية مخدرات وتنفيذ 35420 حكما قضائيا متنوعا. وحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

العقوبة بالقانون

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.