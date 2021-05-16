/631155/بشرة-خير-في-الإسماعيلي-قبل-مواجهة-المقاولون-في-الدوري-تفاصيل

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أحد أبرز نجومه، خلال مواجهة الفريق الدراويش المقبلة، أمام المقاولون العرب،لتى ستقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى افتتاح الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يعود لصفوف الإسماعيلي فى مواجهة ذئاب الجبل، عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف، بعد الحصول على الانذار الثالث، فى مواجهة البنك الاهلى.

ونجح حمدي في فرض تألقه على الفريق، منذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش، حيث نجح اللاعب في صناعة 3 أهداف لفريقه، في ثلاث مباريات متتالية .

في نفس الإطار يعود الفريق لاستئناف التدريبات اليوم الأحد بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، عقب مباراة أسوان التى أقيمت الجمعة، على استاد الاسماعيلية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز فيها الدراويش 2/3 فى ريمونتادا مثيرة .