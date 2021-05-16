/631156/وزير-خارجية-السعودية-إسرائيل-تقوم-بانتهاكات-صارخة-بحق-الفلسطينيين

استمرت الأزمة الفلسطينية، في تصدر مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، على مستوى الوطن العربي والعالم.

السعودية تدين استيلاء إسرائيل

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تدين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس.

وتابع خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن التطورات في فلسطين، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف فرحان، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

بينما أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عن حصيلة جديدة لشهداء الغارة الإسرائيلية على القطاع فجر اليوم.

وأكد ارتفاع عدد الضحايا إلى 26 شهيدا من بينهم 10 نساء و 8 أطفال، بالإضافة الى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

البحث تحت الركام

وذكر القدرة، أنه لا زالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة. كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن إسرائيل تسببت بمجزرة ثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أودى قصف حي الرمال الشمالي في إقليم غزة، بحياة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، من بينهم 5 أطفال.

10 ضحايا من عائلة واحدة

وتسبب قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة، أمس السبت، في وقوع 10 ضحايا من عائلة واحدة، ولم ينج من هذا القصف سوى رضيع يبلغ 5 أشهر.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.