/631156/وزير-خارجية-السعودية-إسرائيل-تقوم-بانتهاكات-صارخة-بحق-الفلسطينيين
استمرت الأزمة الفلسطينية، في تصدر مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، على مستوى الوطن العربي والعالم.
السعودية تدين استيلاء إسرائيل
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تدين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس.
وتابع خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن التطورات في فلسطين، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.
وأضاف فرحان، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.
ارتفاع حصيلة شهداء غزة
بينما أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عن حصيلة جديدة لشهداء الغارة الإسرائيلية على القطاع فجر اليوم.
وأكد ارتفاع عدد الضحايا إلى 26 شهيدا من بينهم 10 نساء و 8 أطفال، بالإضافة الى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.
البحث تحت الركام
وذكر القدرة، أنه لا زالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة. كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن إسرائيل تسببت بمجزرة ثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أودى قصف حي الرمال الشمالي في إقليم غزة، بحياة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، من بينهم 5 أطفال.
10 ضحايا من عائلة واحدة
وتسبب قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة، أمس السبت، في وقوع 10 ضحايا من عائلة واحدة، ولم ينج من هذا القصف سوى رضيع يبلغ 5 أشهر.
وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.
ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية السعودية: إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.