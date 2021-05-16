/631158/هشام-حسين-يتقدم-ببيان-عاجل-للحكومة-بشأن-المشروعات-المتوقفة-بحدائق-الأهرام

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بيان عاجل للحكومة، بشأن بعض المشروعات المتوقف العمل بها دون انتهاء بالرغم من مرور وقت كبير على البدء في تنفيذها في العديد من المناطق بحدائق الأهرام وعدد من المناطق بالجيزة.

المشروعات المتوقفة بحدائق الأهرام

ولفت النائب هشام حسين إلى أن عدد كبير من المناطق بها العديد من المشروعات المتوقف العمل بها وفي حاجة للانتهاء لمصلحة المواطنين،موضحا أن أبرز هذه المشروعات الصرف الصحي أو رصف بعض الطرق وخصوصا الطرق الداخلية والشوارع وغيرها.

السنة المالية 2020\2021

وقال هشام حسين عضو مجلس النواب ونحن مقبلون على انتهاء السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أصبح لزاما على الحكومة حصر كافة المشروعات المتوقفة بجميع المحافظات وهذه هي مسئولية كل محافظ، لانهاء هذه المشروعات الخدمية للمواطنين.

وطالب النائب هشام حسين، جميع المحافظين عرض خطة الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة في أسرع وقت ممكن حرصا على مصالح جميع المواطنين.

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وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح.