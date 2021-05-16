آخر أخبار فلسطين الآن

تظل القضية الفلسطينية محور الحديث العربي الدائم خلال تلك الفترة، لما تتضمنه من أحداث مختلفة وتداعيات خطيرة على الأرض، بين شد وجذب بين قوات الاحتلال والمقاومة.

مظاهرات عربية فى دول عربية.. القضية الفلسطينية

العديد من المظاهرات التى اشتعلت داخل البلدان الأوربية، الراغبين فى تطبيق اجراءات عقابية على اسرائيل لتكرار عدوانها على مواطنين فلسطينين، وتهجير الكثير من قرية الشيخ جراح.

وفى ألمانيا خرجت مظاهرة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مطالبن بفرض عقوبات حاسمة على الكيان الصهيوني، وحظر الأسلحة التى يستخدمها فى العدوان على ثروات ومقدرات الدولة الفلسطينية، حيث عجت ساحة هيرمانيلانز بنحو 1000 شخص خلال وقت الظهيرة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومنددًا بتكرار العدوان.

القضية الفلسطينية.. الصحة تعلن أعداد الشهداء

تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بين الحين والآخر أعداد المصابين والشهداء الذى وقعوا متأثرين بنار الاحتلال، ومنذ ساعة واحدة، أعلنت الوزراة أنه تم استشهاد مواطنين فلسطينين متأثرين بجروح أصيبوا بها فى الخليل ونابلس.

وتقدم وزارة الصحة الفلسطينية حصرًا شاملًا لأعداد الشهداء الذين لقوا حتفهم نتيجة العدوان الصهيوني، خيث أكدت فى تصريح صحفي، أن هناك 23 شخص لقوا حتفهم حتى الآن فى المعارك الدائرة بين اسرائيل والمقاومة، بالإضافة إلى مدنيين.

إسماعيل هنية هاتفًا: مصر وما أدراك ما مصر

خلال فعالية للحديث عن ما يجرى فى فلسطين، أطلق رئيس حركة حماس هتافًا مدويًا عن مصر، قائلًا:" مصر وما أدراك ما مصر"، فى رسالة تحذيرية منه للكيان الصهيوني.

اقرأ أيضًا: اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

هنية أكد خلال اللقاء الشعبي، على أن المقاومة الفلسطيني سوف تتصدى بكل قوة للعدوان الاسرائيلي التى يستهدف مقدرات ومقدسات الشعب الفلسطيني، كما أشار إلى تحالف وتضامن الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التى تتأسس عليها السياسة العربية.

البرلمان العربى يعقد اجتماعًا طارئًا

تستعد لجنة فلسطين بالبرلمان العربى إلى عقد اجتماعا طارئا لها، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الثلاثاء المقبل، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.