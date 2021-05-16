/631160/عشرات-الجرحى-يمرون-من-معبر-رفح-لتلقي-العلاج-في-مصر

ذكرت مصادر مصرية، أن هناك 95 جريحا فلسطينيا عبروا إلى الجانب المصري عبر معبر رفح لتلقي العلاج بشكل عاجل، وذلك وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

السعودية تدين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تدين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس.

وتابع خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف فرحان، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.

اجتماع طارئ بالبرلمان العربي

تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، اجتماعا طارئا لها، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الثلاثاء الموافق 18 مايو الجاري، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين.

وبحسب بيان اليوم، سيناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.