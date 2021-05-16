/631162/كريم-فهمي-يحتفل-بفيلم-ديدو-مع-عائلة-الشهيد-رامي-هلال

أعرب الفنان كريم فهمي، عن سعادته وفخره بحضور أسرة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، الذي جسد شخصيته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، ونال العديد من الإشادات من قبل الجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان كريم فهمي على حضور أسرة الشهيد رامي هلال عروض فيلمه الجديد ديدو.

نشر كريم فهمي مجموعة صور مع عائلة العقيد رامي هلال من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقًا معها تعليق: "مع أحلى أسرة، أسرة الشهيد رامي هلال، اللي شرفوني وشرفوا فيلم ديدو بحضورهم، واتبسط جدًا أنهم خرجوا مبسوطين من الفيلم، شكرًا لحضوركم".

وكان قد أعرب الفنان كريم فهمي عن فخره واعتزاره بالمشاركة في مسلسل الاختيار 2 ضمن أحداث الحلقة 27، وخاصة بتجسيده لدور الشهيد البطل رامي هلال، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ناشرًا صورة العقيد رامي هلال: "شرف ليا إني أشارك في مسلسل الإختيار و شرف أكبر إني أجسد البطل الشهيد رامي هلال، ربنا يرحمك و يصبر أهلك و يصبرنا جميعا".

دور كريم فهمي في الاختيار 2 الحلقة 27

ظهر رامي هلال "كريم فهمي" خلال أحداث الحلقة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مسجد الاستقامة بالجيزة، وعقب حدوث ذلك الانفجار عمل يوسف الرفاعي ورامي هلال على تفريغ الكاميرات المحاوطة لمكان الحادث، فأدركوا أن أحد الأشخاص "الحسن عبد الله" الموجود بالفيديو هو من دبر الحادث، حددوا مكانه بالدرب الأحمر وأثناء خروجه من البيت حاصرته قوات الأمن فسرعان ماقام بتفجير العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، فسقط المقدم رامي هلال و معاون أمن محمد خالد و أمين شرطة محمود أبو اليزيد شهداء.

معلومات عن رامي هلال الذي جسده كريم فهمي في الاختيار 2

وُلد الشهيد رامي هلال في القاهرة عام 1979،لديه 4 أشقاء وهو متزوج ولديه من الأبناء 4، أكبرهم "هانيا" والتي تحدث إليها قبيل استشهاده بدقائق، التحق بكلية الشرطة، وتخرج منها عام 2001، وتم تعيينه بقطاع الأمن المركزي، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطني، وبعدها التحق بفرع الأمن الوطني فى شبرا حتى حصوله على رتبة عقيد بعد استشهاده.

شارك البطل رامي هلال في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية، أبرزها اغتيال المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ليكون مصيره الشهادة عن عمر يناهز 39 عامًا.

قصة مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.