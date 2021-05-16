مارك رافالو ينجح في فرض عقوبة دولية على إسرائيل..تفاصيل

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دشن الفنان العالمي مارك رافالو الشهير بالرجل الاخضر، حملة بهدف فرض عقوبات على إسرائيل وذلك عقب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خاصة بحي الشيخ جراح، بهدف ترحيل أهل فلسطين وهجومهم المستمر على غزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حملة مارك رافالو الذي شنها بهدف فرض عقوبات على إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

نجح مارك رافالو في جمع مايقرب من 2 مليون توقيع، يطالب بفرض عقوبة دولية على الإحتلال الإسرائيلي بسبب الهجوم العنيف على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن فرض العقوبات كان سببا في تحرير جنوب أفريقيا.

وكان قد أعلن عنها من خلال حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي، وسط تزايد الاشتباكات في القدس والصراع المستمر مع حركة حماس في غزة.

مارك رافالو يتضامن مع الشعب الفلسطيني بحملة لفرض العقوبات على إسرائيل

وقال رافالو: "الطريقة التي يُعامَل بها الشعب الفلسطيني تصبح وصمة عار في ضمير العالم. حان الوقت ليقف العالم ويتّحد ويفرض عقوبات على الصناعات الإسرائيلية الأساسية حتى يُمنح الفلسطينيون حقوقاً مدنية كاملة، نناشدكم العمل لإنقاذ الأرواح".

واستمر رافالو في العمل على التذكير المستمر للحملة فغرد على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر في يوم الخميس، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني: "يواجه 1500 فلسطيني الطرد في القدس، وأصيب 200 متظاهر، وقتل 9 أطفال، وساعدت العقوبات على جنوب إفريقيا في تحرير شعبها ، حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين. انضم إلى وسم # الشيخ_جراح".

سلسلة الأبطال الخارقين "عالم مارفل"

الجدير بالذكر أن مارك رافلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر – Hulk في عالم مارفل السينمائي، الذي مر على انطلاقه حولي 13 عامًا بعنوان سلسلة الأبطال الخارقين حيث بدأ في أول مايو 2008 بفيلم Iron Man الذى كان شعله البداية للعالم الأكثر شعبية في السنوات الماضية.

توسعت السلسلة لتشمل كتب مصورة، وأفلام قصيرة، ومسلسلات تلفزيونية، وكان أول فيلم في عالم مارفل السينمائي آيرون مان 2008، الذي بدأ المرحلة الأولى من الأفلام، واختتمت في المنتقمون 2012. المرحلة الثانية بدأت مع آيرون مان 3 في 2013، وانتهت مع الرجل النملة 2015، الأفلام حاليا في المرحلة الثالثة التي بدأت مع كابتن أمريكا: الحرب الأهلية و اختتمت في المرحلة الثالثة مع فيلم الرجل العنكبوت : بعيد عن الديار.