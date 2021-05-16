/631166/منح-الأولمبية-صلاحيات-إضافية-زاد-من-مشاكل-الرياضة-13-فيديو-من-ندوة-النائب-محمود-حسين-فيديو

شهدت ندوة النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بموقع دوت الخليج، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى عمرو الديب، الإجابة عن العديد من الأسئلة، وإطلاق الكثير من التصريحات الهامة التى تتعلق بمنظومة الرياضة فى مصر، والقانون الذى تستعد اللجنة إلى إصداره.

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