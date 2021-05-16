«الخطيب» يحسم 3 ملفات هامة في الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا هاما، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشته العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.
ومن المقرر أن يحدد المجلس موعد افتتاح فرع التجمع الخامس، وكذلك موعد افتتاح الجراج بفرع مدينة نصر .
ويستعرض المجلس أيضا الموقف في قطاع الألعاب الأخرى، وفقا للتقرير المقدم من قبل رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.
كان الأهلي قد حقق فوزا غاليا على صن داونز الجنوب إفريقي، بثنائية نظيفة، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين السبت، على استاد الأهلي وي السلام .
وتقام مباراة العودة في بريتوريا، يوم السبت المقبل .
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