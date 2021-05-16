/631169/تنسيقية-شباب-الاحزاب-تتوجه-بالشكر-لأعضائها-لإنجاح-رحلة-السيدة-الأمريكية

تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لأعضائها محمد الصعيدي وشرين ممدوح وحازم هلال وناريمان خالد وشريف الرفاعي وسلمي الصرتي وعماد رؤوف، وأعضائها في مجلس النواب والشيوخ محمود القط، وعماد خليل، واميرة العادلي على جهدهم في إنجاح رحلة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان والتي كانت تحلم بزيارة مصر.

تنسيقية شباب الاحزاب تودع السيدة الامريكية

هذا وودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر ومشاهدة الاهرامات لمساعدتها فى تخطي المرض، حيس ودعها وفد التنسيقية بالورود وبعض الهدايا فى مصر.

زيارة السيدة الأمريكية إلى مصر

وتجدر الاشارة إلى ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعدت برنامجاً سياحياً كاملاً للسيدة الأمريكية وأسرتها، بدأ من القاهرة،وانتهي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء،ورافقها خلال هذه الرحلة اسرتها المكونة من 14 فردا،مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها بمجلسي النواب والشيوخ.

كما وجه داستن نجل السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان والمرافق لها، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته فى زيارة مصر ومشاهدة الاهرامات،فضلا عن تسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك واستقبالهم في مطار القاهرة ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ ، وعبر داستن عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل أعضاء التنسيقية ومن قابلوه خلال رحلتهم من كرم وحسن استقبال من شعب مصر العظيم.