سطور تحت القصف.. جميل ضبابات يكتب لـ روزاليوسف من فلسطين

جدة - نرمين السيد - تواصل مجلة روزاليوسف، تناولها الجاد والاستثنائى للقضايا الآنية، باختيار الشخصية أو الإطار، الذى يدعم كل قضية أو يؤطر لدعمها، وذلك فى ظل رئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.





وضمن تفاعلها مع ما يجرى من أحداث على الساحة الفلسطينية، أعلن أحمد الطاهرى، عن نشر سطور تحت القصف، للصحفى الفلسطينى الكبير جميل ضبابات. الطاهرى، رئيس تحرير المجلة، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك: "فى العدد المقبل من روزاليوسف، صديقى وزميلى الصحفى الفلسطينى الكبير جميل ضبابات يكتب ويحقق ويوثق.. سطور تكتب الآن تحت القصف تشرف مجلة روزاليوسف بنشرها"، وهو ما يأتى كمشاركة من المجلة العريقة فى تغطية القضايا الحاسمة. ويُعرف عن جميل ضبابات، أنه بارع فى الرصد والتصوير والتوثيق للأحداث، التى عايشها رأى العين، والتى يترك فيها بالصورة والكلمة أثرا فريدا باقيا، وهو ما اتضح فى مسيرة حافلة من الكتابات.

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