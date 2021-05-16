الإنتاج الحربى: نعمل على رفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الوزارة تقوم بتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركاتها التابعة للمشاركة فى مشروع "تطوير منظومة إدارة مياه الرى بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، مؤكدا حرص الوزارة على الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها توفير أجهزة المجسات المتطورة لقياس مستوى الرطوبة فى التربة بدقة عالية، وذلك بالتنسيق بين وزارات (الإنتاج الحربى، الرى، الزراعة) والهيئة العربية للتصنيع، مع مراعاة أن يتم توفيرها بأسعار وكميات مناسبة تكون فى متناول المزارعين.





وأوضح أن هذه الأجهزة تحقق فوائد متعددة أهمها: زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضى الزراعية وبالتالى ربحية المزارع، توفير كمية مياه الرى المستخدمة، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس بشكلٍ إيجابى على الفلاح المصرى.

وأوضح الوزير أن خطة الدولة للتحول من الرى بالغمر للرى بالتنقيط واستخدام طرق الرى الحديثة تعمل فى اتجاهين: الأول هو تحسين وسائل الرى وتوفير بدائل أقل تكلفة وذات جودة وكفاءة عالية للفلاح تعوضه عما اعتاد عليه من فلسفة الرى بالغمر لتحويل الأراضى الزراعية القديمة التى تعتمد على أساليب الرى التقليدية إلى نظم الرى الذكية والحديثة، والاتجاه الثانى لهذه الخطة هو تحسين وسائل الرى من خلال تطهير الترع وتبطينها ورفع كفاءة المصارف والخزانات المائية.

وأضاف أنه فى هذا الإطار تعمل شركات الإنتاج الحربى على تلبية مختلف احتياجات المزراعين من أجهزة ووسائل رى حديثة وذكية تتيح لهذه المنظومة العمل وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بما تنتجه هذه الشركات من أجهزة الرى المحورى وآلات الرش الحديثة وسطارات الحبوب، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع فى عدة محافظات منها (الغربية، الأقصر، المنيا، البحيرة).

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، على أهمية سرعة التحول فى نظم الرى من الغمر للطرق الحديثة وترشيد استخدام المياه فى الزراعة، مضيفاً أن الفلاح المصرى واعٍ وسريع الاستيعاب وهو ما يزيد من قدرته على الإقبال على هذه التجربة والسعى للتماشى مع خطة الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة إدارة مياه الرى بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.