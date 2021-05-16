وأوضح أن هذه الأجهزة تحقق فوائد متعددة أهمها: زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضى الزراعية وبالتالى ربحية المزارع، توفير كمية مياه الرى المستخدمة، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس بشكلٍ إيجابى على الفلاح المصرى.
وأوضح الوزير أن خطة الدولة للتحول من الرى بالغمر للرى بالتنقيط واستخدام طرق الرى الحديثة تعمل فى اتجاهين: الأول هو تحسين وسائل الرى وتوفير بدائل أقل تكلفة وذات جودة وكفاءة عالية للفلاح تعوضه عما اعتاد عليه من فلسفة الرى بالغمر لتحويل الأراضى الزراعية القديمة التى تعتمد على أساليب الرى التقليدية إلى نظم الرى الذكية والحديثة، والاتجاه الثانى لهذه الخطة هو تحسين وسائل الرى من خلال تطهير الترع وتبطينها ورفع كفاءة المصارف والخزانات المائية.
وأضاف أنه فى هذا الإطار تعمل شركات الإنتاج الحربى على تلبية مختلف احتياجات المزراعين من أجهزة ووسائل رى حديثة وذكية تتيح لهذه المنظومة العمل وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بما تنتجه هذه الشركات من أجهزة الرى المحورى وآلات الرش الحديثة وسطارات الحبوب، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع فى عدة محافظات منها (الغربية، الأقصر، المنيا، البحيرة).
وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، على أهمية سرعة التحول فى نظم الرى من الغمر للطرق الحديثة وترشيد استخدام المياه فى الزراعة، مضيفاً أن الفلاح المصرى واعٍ وسريع الاستيعاب وهو ما يزيد من قدرته على الإقبال على هذه التجربة والسعى للتماشى مع خطة الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة إدارة مياه الرى بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربى: نعمل على رفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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