الصناعة: إجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع ومنح ترخيص لـ 296 مرجلا بخاريا

جدة - نرمين السيد - كشف أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1.452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و1.241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.





ومنحت المصلحة ترخيص لـ296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم فى تفعيل الدور الرقابى على المنتجات الصناعية قبل طرحها فى الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعى و تسعى المصلحة دائما الى تحسين صورة المنتج المصرى داخليًّا وخارجيًّا وحماية الأسواق من تدوال السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصرى ، بالاضافة الى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعى وجمهور المستهلكين.

وأضاف أحمدى أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالإضافة للتفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.