وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول منظومة المعاهد العالية الخاصة

جدة - نرمين السيد - استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول منظومة المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى.





وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المعاهد العالية الخاصة حاليًّا بلغ 190 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: 55 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا للشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، و2 معهد خاصًا عاليًا زراعيًا، و المعهد العالى للدراسات الإسلامية. وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد؛ حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالى وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة التالية: موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى http://mohesr.gov.eg حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع(تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt الفيديو :

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