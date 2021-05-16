عاجل.. فتح معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فتح معبر رفح، بشكل استثنائى تضامنا مع الشعب الفلسطينى، لاستقبال المصابين، حسب خبر عاجل للقناة الأولى المصرية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فتح معبر رفح، بشكل استثنائى تضامنا مع الشعب الفلسطينى، لاستقبال المصابين، حسب خبر عاجل للقناة الأولى المصرية. وتعرضت غزة، خلال الأسبوع الماضى لهجمات عنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطينى، وإصابة المئات.

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