إنفوجراف.. الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الأوراق تشمل: شهادة ميلاد كمبيوتر حديثه للطفل و4 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل، إضافة إلى دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية وصورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس، ومستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق فى المنزل "كهرباء أو غاز" وملف به أوراق التقديم.

ومن المقرر أن تفتح بالوزارة باب التقديم بداية من يونيو المقبل لمدة شهر حتى 30/6/2021.