السفير المصري في جيبوتي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي

شارك السفير المصري لدى جيبوتي محمد مصطفي عرفي في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي "اسماعيل عمر جيله" الأمس الموافق ١٥ مايو الجاري بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة . هذا وقد سبق أن قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال برقية تهنئة للرئيس الجيبوتي عقب فوزه بالانتخابات التي جرت الشهر الماضي، أعرب فيها سيادته عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمة الرئيس الجيبوتي لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.

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