التعليم العالي تعلن أسماء المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشرافها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشرافها.

الوضع الحالي للمعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي:

• يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 190 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: (55 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، عدد 2 معهد خاص عالي زراعي، وعدد 1 المعهد العالي للدراسات الإسلامية).

أولًا: المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

وتضم (55) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.

• معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا.

• معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة

• معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• معهد الصفوة العالي للهندسة.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

• المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

• معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

• معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة.

• الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

• معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

• معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

• المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• معهد السلام العالى للهندسة. والتكنولوجيا بمدينة السلام.

• الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

• معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - الإسكندرية.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

• المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

• أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

• المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

• المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

• معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

• معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

• المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

• المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

• المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

• معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط - الإسكندرية.

• المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر.

• معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

• المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

• الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

• المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

• المعهد العالى للهندسة بالمنيا.

• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

• المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

ثانيًا: المعاهد الخاصة العالية "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات:

وتضم (72) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

• الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

• المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط – الإسكندرية.

• المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

• معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

• المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا- دمياط.

• معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

• معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

• المعهد العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

• معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

• معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم.

• المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

• المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلى برأس البر.

• المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

• المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

• المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

• المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

• معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

• أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

• المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان.

• المعهد التكنولوجي العالي - فرع مرسى مطروح.

• معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

• معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف - الإسكندرية.

• المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

• المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

• معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش.

• المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

• معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة.

• المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش.

• معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

• معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

• المعهد العالي للعلوم الإدارية. المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة.

• معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

• المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر.

• معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

• المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة.

• معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

• المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية.

• المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة.

• المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

• المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

• معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

• معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

• المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.

• المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

• معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية.

• معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

• معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات.

• المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة.

• المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية.

• معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة.

• المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

• المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

• المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

• معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

• المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية.

• المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

• المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

• معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط.

• معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

• المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

• المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

• المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

• معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

• المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

• معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

ثالثًا: المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام:

وتضم (20) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

• المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

• معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون.

• معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

• معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

• المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

• المعهد العالي للغات بالمنصورة.

• معهد المنيا العالى للغات.

• المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

• المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

• المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

• المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق

• معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

• معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة.

• الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

• المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

• معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش.

• أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

• المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

رابعًا: المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

• معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

• المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

• معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف - الإسكندرية.

• المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط - الإسكندرية.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

• معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية- الهرم.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

• المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

• المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

• المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

• معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

• المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

خامسًا: المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

وتضم (17) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

• المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

• المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

• المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

• المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

• المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

• المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

سادسًا: المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض:

وتضم (5) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

• المعهد الفني للتمريض بالدقهلية.

• المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

• المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

• المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

سابعًا: المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

• المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة.

• المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

ثامنًا: المعهد العالي للدراسات الإسلامية:

• المعهد العالي للدراسات الإسلامية.