رسميا.. نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب

أعلنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2021 في المغرب، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التي ينظمها الكاف.

وجاء الإعلان الرسمي عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد في رواندا، مؤكدا أن المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ستقام في المغرب.

وقال "كاف" في بيانه، إن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، ستقام في المغرب يوم 17 يوليو المقبل، فيما تستضيف بنين، نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشر من يوليو المقبل.

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، "دوري أبطال أفريقيا.. النهائي إلى المغرب.. من تتوقع أن يصل للمباراة النهائية؟".

ويعد الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية حيث ينافس صن داونز على بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث فاز بالأمس بهدفين نظيفين في موقعة الإياب ويستعد للمباراة الحخاسمة في موقعة الإياب بجنوب افريقيا يوم السبت المقبل.