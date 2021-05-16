/631170/الجيل-التالي-من-سماعات-AirPods-أبل-تكشف-تفاصليها-في-18-مايو

تكشف شركة أبل، عن الجيل التالي من سماعات AirPods في 18 مايو، وذلك وفقًا لإدعاءات اليوتيوبر Luke Mani، والتى أبلغت عنها موقع AppleTrack. ووفقًا للادعاءات، لن يكون هناك حدث عبر الإنترنت لإطلاق AirPods الجديد، ويشاع أنه سيطلق عليه AirPods 3، ولكن سيتم الإعلان عن الإطلاق من خلال بيان صحفي.

خطوة لسرقة الأضواء

وهناك احتمالات كبيرة بأن يكون تاريخ الإطلاق 18 مايو حيث إنه يصادف أيضًا أن يكون اليوم الذى ستعقد فيه Google مؤتمرها I / O، والذى سيكون خطوة ذكية من أبل لسرقة الأضواء من جوجل فى هذا اليوم.

خدمة Hi- Fi

وهناك شائعات بأن شركة آبل تقدم خدمة Hi- Fi لخدمة الاشتراك فى الموسيقى فى نفس اليوم.

ومع ذلك، فإن إطلاق AirPods التالى سيكون أكثر منطقية، ومن المتوقع أن تأتى سماعة AirPods 3 بسيقان أقصر من سابقتها، مما يجعلها أخف وزناً.

ميزة إلغاء الضوضاء النشط

وستتمتع حقيبة الشحن الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية بمظهر متجدد وستكون هناك أطراف أذن قابلة للاستبدال أيضًا.

وفقًا للتسريبات، كما زعمت أن الجيل التالى من AirPods سيحتوى على ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وهو شيء جديد بالنسبة للمتغيرات الأساسية فى تشكيلة AirPods.

أبل تستعد لإضافة البث العالي الدقة إلى Apple Music

وقد يكون لدى شركة أبل خطط أكبر للأسبوع المقبل مما كان يعتقد في البداية.

ويبدو أنه قد يكون هناك إعلان مفاجئ يتمثل في فئة البث العالي الدقة من Apple Music، فذكر تقرير من موقع 9to5Google تضمن أحدث نسخة تجريبية من تطبيق الخدمة لنظام أندرويد إشارات مباشرة إلى الصوت العالي الدقة، التي لم يكن موجودة من قبل. ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية، يقدم تطبيق Apple Music خيارين للجودة فقط: أحدهما للحصول على جودة أعلى والآخر لاستخدام أقل للبيانات. وتتوفر هذه الخيارات كبديل بسيط، مما يسمح لك عمومًا باستخدام بيانات أقل عند البث أثناء عدم الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

إشارات بشأن البث الصوتي

ومع الإصدار التجريبي 3.6.0 من Apple Music لنظام أندرويد، ظهرت إشارات بشأن البث الصوتي العالي الجودة وخيارات التنزيل القادمة إلى Apple Music لنظام أندرويد. وتضع أبل تحذيرًا بارزًا حول مقدار البيانات والتخزين الذي يستخدمه الصوت العالي الجودة، ويقول التحذير: تحافظ الملفات الصوتية دون ضياع على كل تفاصيل الملف الأصلي، ويؤدي تشغيل هذا إلى استهلاك المزيد من البيانات بشكل ملحوظ.

الملفات الصوتية دون ضياع

وتابع: تستخدم الملفات الصوتية دون ضياع مساحة أكبر بكثير على جهازك، ويمكن لمساحة 10 جيجابايت تخزين ما يقرب من 3000 أغنية بجودة عالية أو 1000 أغنية دون ضياع أو 200 أغنية مع جودة عالية دون ضياع. وتكمل أبل تحذيرها قائلة: يستهلك البث دون ضياع المزيد من البيانات بشكل ملحوظ، وتحتاج الأغنية التي تبلغ مدتها 3 دقائق تقريبًا نحو 1.5 ميجابايت بكفاءة عالية أو 6 ميجابايت بالجودة العالية بمعدل 256 كيلوبت في الثانية أو 36 ميجابايت دون ضياع بمعدل 24 بت/ 48 كيلو هرتز أو 145 ميجابايت مع دقة عالية دون ضياع بمعدل 24 بت/ 192 كيلو هرتز.

ويختلف الدعم ويعتمد على توفر الأغنية وظروف الشبكة وقدرة مكبر الصوت أو سماعة الرأس المتصلة.

خيارين للتشغيل دون ضياع

وتشير حقيقة أن آبل قد أضافت هذه البيانات الآن إلى تطبيق أندرويد إلى أن هذا قد يحدث عاجلاً وليس آجلاً، وذلك لأن حزمة Apple One ظهرت في Apple Music لنظام أندرويد قبل أيام قليلة من إعلانها العام. وتكشف التعليمات البرمجية لتطبيق أندرويد أن Apple Music تقدم خيارين للتشغيل دون ضياع: الأول دون ضياع ALAC حتى 24 بت/48 كيلو هرتز والثاني دقة عالية دون ضياع ALAC حتى 24 بت/192 كيلو هرتز.