/631174/وفاة-الفنانة-نادية-العراقية-إثر-إصابتها-بفيروس-كورونا

رحلت عن عالمنا اليوم نادية العراقية بعد صراع دام لأسابيع مع فيروس كورونا المستجد، منذ شهر أبريل الماضي، وجاء خبر الوفاة من خلال إعلان ابنتها مي محروس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد رحلة معاناه الفنان نادية العراقية مع فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن موعد الجنازة.

كتبت مي محروس على الفيسبوك: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله و إن إليه راجعون".

موعد صلاة الجنازة

ومن المقرر وفقًا لما أعلنته مي محروس تشييع جثمان نادية العراقية من مستشفى جنة التخصصي بالهرم والصلاة عليها في مسجد الحجاز بالطالبية هرم عقب صلاة الظهر على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة.

مي محروس تعلن عن تدهور الحالة الصحية لنادية العراقية

وكانت قد أعلنت مس محروس ابنة نادية العراقية عن تدهور حالة والدتها الصحية وبلوغها مرحلة الخطر فكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر فى الساعات اللى جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها.. أنا مش عايزة أكتر من كده.. عايزة أعرف راضية عني ولا لأ.. أنا بجد بحبك أوى يا ماما يا أجمل صاحبة فى الدنيا مش هلاقى زيك والله أنتى غالية أوى يا ماما يارب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب".

معلومات عن نادية العراقية

ولدت نادية العراقية في محافظة بابل انتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها تقدمت للإذاعة العراقية، ، دخلت التمثيل في آواخر الثمانينات، تخرجت من كلية الفنون الجميلة وكانت إطلالتها الأولى على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية "حفلة سيد محترم".

انتقلت إلى مصر في 1977 واستقرت هناك بعد زواجها من رجل "إسكندراني" يعمل في الأمن المصري برتبة عميد اسمه " أحمد " رزقت منه بثلاثة أبناء أدهم، مي ونيللي، وبدأت في مصر بمشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية.

كانت آخر أعمالها قبل وفاتها مسلسل "أحسن أب" مع الفنان الكوميدي علي ربيع الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، بطولة الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وهاجر أحمد وخالد عليش والذي عرض عبر قناة الحياة في النصف الأول من رمضان هذا العام في 15حلقة فقط.