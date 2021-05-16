/631175/هالة-كمال فلسطين-قضية-العرب-الأولى-ومصر-أكبر-المساندين-لها

صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لها دورًا أساسياً في القضية الفلسطينية ولم تتخل يومًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولها مواقف ثابتة منذ بداية الأزمة عام ١٩٤٨ وعلى مدار ٧٣عامًا لم تتغير هذه المواقف فالدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وقدمت العديد من التضحيات للدفاع عنها.

هالة كمال: مصر من المساندين للقضية الفلسطينية

وأشارت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعتبر من المساندين الدائمين للقضية الفلسطينية وكان لها دائما أدوارًا مؤثرة مرورًا باتفاق أوسلو وإقرار خارطة الطريق عام 2002 وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى عام 2003، ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه.

هالة كمال: مصر تواصل دعمها لفلسطين

تابعت:” مصر واصلت دعمها للقضية الفلسطينية ومسار السلام العادل والشامل حيث قادت حوارًات عديدة بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطينى الذى ضربته الانقسامات عقب اتفاق (غزة – أريحا) وعقب انتفاضة الأقصى عام 2000 واستطاعت مصر توحيد الفصائل وتم توقيع اتفاق فى عام 2005 قبيل التحرك نحو إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 وكان لها دائما دور هام في الوساطة لتهدئة الاوضاع بين الفصائل الفلسطينية وبذلت مصر جهودًا كبيرة فى إتمام المصالحة بينهم وفتحت معبر رفح وفقًا لترتيبات أمنية جديدة بالتنسيق مع الفصيلين فتح وحماس عقب توقيع اتفاق المصالحة فى عام 2011.

وأكدت النائبة هالة كمال، وبعد تولى الرئيس السيسى الحكم ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها وارسلت العديد من المساعدات الغذائية والطبية.

وأكدت النائبة هالة كمال، في تصريحات لـ دوت الخليج أن دور مصر الأساسي في حل النزاع باستضافت العديد من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث في عدة قضايا محورية، وأيضا المتعلقة منها بالانتخابات الفلسطينية العامة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، إلى حِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية وتقف مصر الان موقف تاريخي بجوار الشعب والدولة الفلسطينية في أزمتها الأخيرة واستقبلت المصابين بمستشفياتها في شمال سيناء وتجري مباحثات مستمرة مع الجانبين.

وارسلت وفد أمني للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي في محاولة للوصول إلى مخرج للأزمة المتصاعدة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية وحرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات وستظل مصر دائما سندا وعونا للقضية الفلسطينية وكل فرد من افراد الشعب الفلسطيني.