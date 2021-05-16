/631177/قناة-الزمالك-تعلن-إذاعة-قمة-دوري-الناشئين-أمام-الأهلي

أعلنت قناة نادي الزمالك عن إذاعة مباراة فريق الناشئين بالنادي مواليد 2003 مع نظيره الأهلي في قمة بطولة الجمهورية لكرة القدم.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي في الساعة الرابعة عصرا، على ملاعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الجمهورية.

ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

وحرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق أمس السبت من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء اليوم.

وطلب إبراهيم من اللاعبين تحقيق الفوز على الأهلي والحفاظ على مسيرتهم الإيجابية وحصد لقب البطولة.