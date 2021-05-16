/631181/على-الكمبيوتر-جوجل-تستعين-بميزة-من-أندرويد-لجعل-متصفح-كروم-أسرع

تسعى شركة جوجل لجعل متصفح الويب Chrome، أسرع مع تحديث Chrome 92 باستخدام ميزة "back forward cache". وهو شيء تستخدمه بالفعل في متصفح Android Chrome، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Latest.

دعم ذاكرة التخزين المؤقت الافتراضية

وتتيح الميزة في متصفح Chrome Android، تحميل الصفحات على الفور عند استخدام زر الرجوع أو التقدم للأمام. ومن المفترض أن يؤدى تحديث Chrome 92 إلى جعل المتصفح على أنظمة التشغيل Windows وmacOS و Linux أسرع مع دعم ذاكرة التخزين المؤقت الافتراضية للأمام لأنظمة Windows و macOS و Linux.

تحميل الصفحات المفتوحة مسبقًا

وتختبر جوجل هذه الميزة للمساعدة فى تحميل الصفحات المفتوحة مسبقًا بشكل أسرع عندما ينقر المستخدمون على زر الأمام أو الخلف، وباستخدام هذه الميزة، عندما يعود المستخدمون إلى صفحة تم فتحها سابقًا، يجب أن تفتح على الفور، دون أخذ أى وقت للتحميل. وهذا يعني أن علامة التبويب المفتوحة مسبقًا، هى نوع من الاحتفاظ بها على قيد الحياة بواسطة المتصفح لتقليل وقت التحميل بشكل كبير. وتعمل ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للأمام الخلفى على تخزين الصفحة بأكملها مؤقتًا، مما يساعد متصفح الويب على استعادتها على الفور.

موعد انطلاقها؟

وقال التقرير إن جوجل تخطط لطرح الميزة تدريجيًا عبر منصات سطح المكتب خلال الأشهر المقبلة، سيشهد تحديث Chrome 92 طرحًا تجريبيًا للميزة على سطح المكتب.

كيفية إعداد مساعد جوجل على أندرويد

يتوفر مساعد جوجل على كل من نظام iOS وأجهزة أندرويد، فإنه مستمع دقيق ويقدم نتائج جيدة عندما تقول "OK Google" أو "Hey Google"، عندها بتم فتح التطبيق والبدء في الاستماع إلى أوامرك.

ويعد الحصول على مساعد جوجل وتشغيله على هاتفك أو جهازك اللوحي أمرًا بسيطًا جدا، على الرغم من أنه من الأسهل القيام به على أندرويد، حيث يتم دمج جوجل في نظام التشغيل.

كيفية إعداد مساعد جوجل على أندرويد

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، فإنه إذا كان لديك جهاز يعمل بنظام أندرويد، سيأتى مساعد جوجل مثبتا مسبقا. كما أنه لاستخدام عبارة التنشيط "OK Google" أو "Hey Google"، ستحتاج إلى تمكينها. 1. افتح تطبيق جوجل واضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية، ثم اضغط على "الإعدادات". 2. اضغط على "Voice" ثم على "Voice Match". 3. في شاشة Voice Match، قم بتشغيل "Hey Google" عن طريق تمرير شريط التمرير إلى اليمين.

كيفية إعداد مساعد جوجل على أيفون وأيباد

يمكنك لاستخدام مساعد جوجل على جهاز أيفون أو أيباد، أن تفتح تطبيق المساعد في كل مرة لكى تصل له.

وهذه هي خطوات إعداده:

1. قم بتثبيت تطبيق مساعد جوجل، لاحظ أن هذا يختلف عن تطبيق جوجل الذي ربما قمت بتثبيته بالفعل، وقم بتشغيل التطبيق، وإذا طُلب منك ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك. 2. في الصفحة الرئيسية، اضغط فوق رمز الميكروفون في الجزء السفلي من الشاشة. 3. سيبدأ مساعد Google في الاستماع، يمكنك أن تعط الأمر أو استفسارك، وسيستجيب.