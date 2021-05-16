/631182/الزمالك-يوضح-حقيقة-احتراف-أوباما-في-قطر-ويكشف-عن-أزمة-كبيرة-تواجه-النادي

كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن أزمة بالغة تعاني منها القلعة البيضاء في الفترة الحالية، وتتسبب في مشاكل عديدة للجنة المسئولة عن إدارة النادي، في مختلف الأمور .

وأكد الدردير أن الزمالك يمر بأزمة مالية خانقة، فالعائدات لا تغطي الإحتياجات، كما أن النادي لديه مستحقات متأخرة عند جهات مختلفة، لكن لم يتم تحصيلها بعد، مؤكدا أن سبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي هو عدم الحصول على المستحقات من جانب الشركة الراعية".

وعن ملف التجديد للاعبي فرق النادي المختلفة سواء كرة القدم أو الألعاب الأخرى، شدد الدردير على أن هناك قرار داخل إدارة الزمالك، بعدم مناقشة ملف تجديد أي لاعب، وتأجيل جميع جلسات تجديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم، رغم وجود موافقة مبدئية من جانب اللاعبين على خطوة التجديد، على حد قوله .

وأضاف: "لا يوجد عرض رسمي من الدوري القطري للتعاقد مع يوسف أوباما، والحديث عن العروض في الوقت الحالي ليس في صالح الفريق، وأضراره قد تكون كارثية على النتائج".