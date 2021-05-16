صور.. تطهير شوارع العامرية لمواجهة انتشار كورونا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شن حى العامرية أول فى الإسكندرية، اليوم، حملة استهدفت تطهير 11 شارعا، باستخدام الكلور، والمواد الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى، فى إطار جهود مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.





وقال محمود بريك، رئيس الحى، إنه جرى رش وتطهير شوارع "القسم، المستشفى، مسجد الشرقاوى، الجمهورية، مستشفى الصفوة، المستشفى، الشيخ بدوى، حديقة البردويل، طب أسرة العامرية، مستشفى الشروق، ديوان عام الحى". وأضاف بريك، فى بيان صادر عن حى العامرية أول اليوم الأحد، أن عمليات التطهير جرت بمشاركة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحى، باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها منظمة الصحة العالمية فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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