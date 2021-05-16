إنفوجراف.. مواصفات الامتحان التجريبى الثانى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة على أن يتم الاستعانة بأسئلة حقيقة من المناهج الدراسية للطلاب تشمل الوحدتين الأولى والثانية من كل مادة دراسية.

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