القومى للمرأة: لم نتلق أى شكاوى تحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة والتى تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذى قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك عن عدم تلقى أى شكاوى تحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضحت أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية، العنف الأسرى، تنفيذ الأحكام، اتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى، وتم افادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.
يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر 15115، أو عن طريق الواتس اب على رقم 01007525600
كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسى وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.
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