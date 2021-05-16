/631185/دفعة-جديدة-من-الطلبة-الموهوبين-شروط-القبول-في-المدارس-العسكرية-الرياضية

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضياً من البنين.

ويبدأ الأمر من مرحلة الإبتدائى بدءاً من الصف الرابع الإبتدائى والإعدادى والثانوى في كافة المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2021 / 2022 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

موعد سحب ملفات التقدم

ويبدأ سحب ملفات التقدم اعتباراً من يوم 17 / 5 / 2021 وحتى 18 / 7 / 2021 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط.

ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية.

ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة إعتباراً من 29 مايو حتى 28 يوليو 2021.

شروط القبول في المدارس العسكرية الرياضية:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الإبتدائية بدءاً من الصف الرابع الإبتدائى. والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية. قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر.

قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة.

ويتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية. أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم.

ألا يكون قد فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة.

لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات جمهورية والدولي.

أن يجتاز الطالب جميع الإختبارات المقررة.

في حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار إستغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم عليها.

أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، كشرط أساسى للقبول، وحصول الطالب على بطولات مستوى المنطقة والجمهورية بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية.