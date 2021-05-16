/631179/أيات-الحداد-الإعتداءات-الإسرائيلية-تمثل-انتهاك-صارخ-لحقوق-الانسان

قالت النائبة ايات الحداد عضو مجلس النواب، أن قيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، يمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية ضاربين قواعد القانون الدولي عرض الحائط التي تنص على تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم.

تهجير سكان حي الشيخ جراح

وأشارت أيات الحداد عضو مجلس النواب، في تصريحات لتحيا مصر، إلى أن المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية تُمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين مما ينتج عنه تهديد لأمن و استقرار المنطقة .

دور مصر فى القضية الفلسطينية

وأكدت أيات الحداد، أن لمصر دور قوي وفعال في القضية الفلسطينية مشيرة إلي أن مصر ى تقدم العون والمساعدة لكل الدول العربية وآخرهم دولة فلسطين الشقيق لرفع الأعباء عن الشعب الفلسطينى، فقد أقدمت مصر على فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطنيين؛ وليس هذا بأمر جديد على وطني مصر فقد خاضت 4 حروب للدفاع عن القضية الفلسطينية ولا ننسى أن الأمن القومي الفلسطيني جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراة الصحة المصرية قد دفعت بعدد من سيارات الاسعاف إلى معبر رفح البري مع الحدود الفلسطينية لنقل المصابين والجرحي الفلسطينين، جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، بعد فتح السلطات المصرية المعبر لاستقبال مصابي وجرحي القفص الاسرائيلي.

كما ندبت الوزراة عدد منم الاطقم الطبية من كل المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء، للمساعدة فى علاج الحالات القادمة من فلسطين عبر معبر رفح البري، ومنها مستشفي شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد.

كما ندبت الو