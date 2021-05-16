/631183/إحسان-شوقي-ابناء-الشعب-الفلسطيني-يدفعون-ثمن-مواجهات-عسكريه-لاذنب-لهم-فيها

قالت النائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب، أن مصر لها دور بارز في مناصرة الشعب الفلسطيني، وفي وضع القضية الفلسطينية علي رأس اولويتها، مشيرة إلي أن مصر واصلت دفاعها ومساندتها للقضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، و ظلت الأزمة الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر وبذل العديد من الجهود لوقف اطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكريه لاذنب لهم فيها.

جهود مصر فى القضية الفلسطينة

وأكدت إحسان شوقي عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الجهود التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابيين والمساعدات الغذائية الدوائية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية فى حل القضية، مشيرة إلي أن مصر ظلت تؤكد في كافه المحافل الدولية على أن المنطقه لن تنعم بالاستقرار دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ ايضا:تنسيقية شباب الاحزاب تتوجه بالشكر لأعضائها لإنجاح رحلة السيدة الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح،مع التحفظ على الجهاز أو اعدام المحتوي أو حذفه