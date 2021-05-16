/631184/أحمد-على-القضية-الفلسطينية-على-رأس-اهتمام-السياسة-المصرية

أكد النائب أحمد على عضو مجلس النواب، أن الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية هو دور علي مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر أكثر الدول المساندة للشعب الفلسطينى فى كفاحه ضد الاحتلال الغاشم.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأشار النائب أحمد على عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج،إلى أن الدولة المصرية مع الحل السلمي السياسي وحل الدولتين علي حدود ٦٧، مشيرا إلي أن مصر كانت ومازالت داعمة للقضية الفلسطينية، من خلال الدعم الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وتعاونها وإقرار المصالحة للوصول إلى حلول تعود بالنفع على المواطنين.

السياسة الخارجية المصرية الخاصة بالقضية الفلسطينية

وقال النائب أحمد علي عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن التحركات التي تقوم بها مصر والجامعة العربية وجلستها الطارئة،فيما يخص العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وكذلك بيان الخارجية المصرية كان شديد الحزم ويؤكد علي أن القضية الفلسطينية أولي اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، وخاصة بعد فتح معبر رفح لاستقبال الجرحي من العدوان وتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

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هذا ودفعت وزارة الصحة المصرية بعدد من سيارات الاسعاف قرب معبر رفح البري الحدودي مع غزة، لاستقبال مصابي وجرحي ، القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما ندبت الوزارة عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بالمحافظات للسماهمة فى علاج الحالات القادمة من غزة، والعمل فى مستشفيات شمكال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح.