/631186/عمرو-السنباطي-الموقف-المصري-تجاه-القضية-الفلسطينية-من-ثوابت-السياسة-المصرية

أعرب النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بدائرة مصر الجديدة و مدينة نصر،عن فخره وإعتزازه بالدور المصري لإنقاذ الأشقاء في فلسطين، ودعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية.

دور مصر التاريخي فى القضية الفلسطينية

وقال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، أن مصر أظهرت للعالم دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، و أنها تسعي جاهدة لاستعادة الشعب الفلسطيني، لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد علي الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأنها من ثوابت السياسة المصرية وأن تسوية القضية الفلسطينية سيغير حال المنطقة إلى الأفضل.

رفض مصر للممارسات التصعيدية

وأشار عمرو السنباطي عضو مجلس النواب،أن مصر " حكومة و شعبا " أعلنت عن موقفها الثابت والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في نيل حقوقهم كاملة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، ورفض وإدانة كافة الممارسات التصعيدية من جانب الاحتلال الإسرائيلي التي تتضمن انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، ومنعهم من حق العبادة عبر منع دخول باحات المسجد الأقصى.

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وأعلن عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، عن تأييده لقرار القيادة السياسية بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقى الجرحى الفلسطينيين علاجهم فى مصر، فضلا عن تذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام، مؤكدا أن بلادنا قلب العروبة النابض.

وطالب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات غير القانونية التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة، والمحاولات المستمرة لتوسيع الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى.