دوت الخليج يرصد كشف حساب لجنة الشؤون العربية خلال 120 يوم عمل برلماني 

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تملك برلمانات العالم أجمع، كوادر على قدر من التفاعل مع القضايا العالمية والإقليمية، الأمر الذي ينطبق على لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والتي وضعت أجندة منذ يوم انعقادها الأول خلال الفصل التشريعي الحالي، دأب على تطبيقها نواب يتمتعون بالخبرة، وآخرون مدفوعون بطاقة الشباب.

دوت الخليج أجرى كشف حساب للجنة الشؤون العربية، اتضح خلاله إلمام نواب اللجنة بالتحديات التي تواجه مصر والمنطقة العربية ومجريات ومستجدات الأوضاع العالمية، وذلك في ظل وجود هيئة مكتب فريدة من نوعها تمتلك نوابا سابقين أمثال البرلماني القدير يسري المغازي وأحد ألمع كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد أمين سر اللجنة.

خطط مبكرة

14 يناير، أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن فوز النائب يسرى المغازى رئيسا للجنة، وفوز كل من النائبين أحمد فؤاد أباظة، وعباس السادات وكيلين، وفوز النائب أحمد مقلد أمينا للسر.

وصرح حينها اعضاء اللجنة بأن اللجان النوعية تعد "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

23 يناير، كشف النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وأبرز الملفات على جدول أعمالها، مضيفا أن لجنة الشئون العربية تمتلك أحد أهم العديد من الملفات المهمة فى المجلس، وأن لها مسئوليات ضخمه فى حماية المصريين ومصالحهم فى الخارج والدول العربية بشكل كلى والعمل بشكل متكامل مع منظمة جامعة الدول العربية وأجهزتها بالكامل فى تحقيق كافة أشكال التعاون ما بين الدولة المصرية وامتدادها على كافة المستويات.

وأضاف أحمد مقلد فى تصريحات صحفية، أن لجنة الشئون العربية تضع على رأس أولوياتها التكامل الاقتصادى ما بين الدول العربية وهذا الشكل من أشكال التكاملات الاقتصادية، موضحا أنه فى كل الأحوال اللجنة لها العديد من المهام خلال هذا الفصل التشريعى وأنهم وضعوا ذلك نصب أعينهم فى أول اجتماع للجنة وأن اللجنة بدأت فى وضع خطة عملها حتى تستطيع التعاون فى كافة الملفات المتعلقة بمهام اللجنة.

ولفت أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن ملامح خطة عملها هو تحقيق الأهداف المنوط باللجنة وأن هذا موجود بشكل كامل فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى حددت مهام للجنة بالإضافة للممارسات التى تتم من خلالها لتحقيق تلك الأهداف، موضحا أنه بعد وضع خطة العمل سيكون هناك تعاون مع كافة البرلمانات النظيرة فى الدول العربية بالإضافة إلى التعاون الكلى وفقا لما تتطلبه الحاجة.

وعن تمثيل الشباب والمرأة فى مجلس النواب، لفت النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن الأرقام كاشفة، وأنه فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية لم يتم تمثيل المرأة بهذا العدد أو بتلك النسبة وأن الشباب أيضا فى نفس المرتبة، موضحا أن هناك حالة من حالات التمكين الكلى للشباب والمرأة فى هذا البرلمان بالأرقام.

و تابع:" هناك العديد من الملفات أضعها نصب عينى، الملفات التى تقتضيها مهامى داخل لجنة الشئون العربية ضمن أولوياتى وملفات تفعيل أدوات الرقابة والتشريع بأن يكون المجلس أكثر التحاما مع القضايا اليومية للمواطن وهذا يشغلنى ويشغل كافة أعضاء المجلس ودلالة على ذلك أن المجلس بدأ باستدعاء ومناقشة الحكومة فى برامجها وسياستها وما تم من تنفيذه كما ناقشها فى السياسات المتعلقة بباقى الجدول الزمنى لبرنامجها التى أعلنته مصر تنطلق ".

ونوه أحمد مقلد إلى أنه شرف أن يكون أحد مؤسسى التنسيقية، مضيفا:" فى بداية الأمر أثناء تأسيس التنسيقية لم نكن نتخيل هذا الكم من الدعم السياسى لها من القيادة السياسية للدولة ولم نكن نعلم أننا سنصل إلى ذلك، التنسيقية تجربة فريدة محظوظة بقيادة سياسية واعية تؤمن بفكرة تمكين الشباب، قيادة سياسية حولت فكرة تمكين الشباب لواقع، أنا امارس السياسية منذ سنوات طويلة ولكن فكرة وضع استراتيجية لتمكين وتأهيل الشباب قبل تمكينهم لم تمكن متواجدة فى الدولة المصرية قبل الفترة الحالية، اجتهاد من الشباب حظى بدعم كبير من القيادة السياسية للتأهيل والتمكين أدى إلى هذا المشهد المشرف للدولة المصرية وضخ دماء جديدة فى أروقتها التنفيذية والنيابية بغرفتيها ".

23 يناير استنكرت اللجنة، على لسان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة التفجير الانتحارى الذى وقع فى العاصمة العراقية بغداد بسوق للملابس المستعملة فى ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد حيث سقط ما لا يقل عن 21 قتيلا و44 جريحا جراء التفجير المزدوج الذى تم من إرهابيين انتحاريين. وأكد أن صمت المجتمع الدولى تجاه مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة ستكون لها آثارها السلبية والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، مشددا أن مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية من الجماعات الإرهابية والتكفيرية أصبحت تتكرر وبصفة مستمرة خاصة داخل مثل هذه المناطق التى تقع فى قلب العاصمة العراقية بغداد وغيرها من عواصم العالم وذلك الامر يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الأمن للتصدى لظاهرة الإرهاب ومحذرًا المجتمع الدولى من الإرهاب.

وطالب وكيل لجنة الشئون العربية، بوضع استراتيجية عالمية من أجل التوصل إلى آلية تكفل المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها، متقدما بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الإرهابى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كانت قد أدانت عدد من المؤسسات العربية والدولية التفجير الأخير، آخرها استنكار مجلس الأمن الدولى، والذى طالب بضرورة محاسبة مرتكبى الأعمال الإرهابية فى العراق ومموليها وتقديمهم للعدالة، مؤكدا دعمه لأمن البلاد وضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش الذى أعلن مسئوليته عن الحادث.

30 يناير عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعا، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وكان النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كشف حينها عن ملامح خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وأبرز الملفات على جدول أعمالها، مضيفا أن لجنة الشئون العربية تمتلك العديد من الملفات المهمة ، فى مقدمتها حماية مصالح المصريين فى الخارج ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وكذلك مناقشة التكامل الاقتصادى مع الدول العربية ، وتحقيق الأهداف المنوط باللجنة تنفيذها وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب .

نقاشات ساخنة

8 فبراير، ناقشت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها ، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أوضاع العمالة المصرية فى الداخل والخارج والتوظيف ودور مكاتب العمالة والعاملين بالخارج.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة، أن هناك وظائف ستندثر وتلغى خلال السنوات المقبلة وستظهر وظائف اخرى جديدة تحل محلها ولذلك سيكون هناك تدريب على هذه الوظائف ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى القرى، وأن النسب التى تعلنها الدولة عن البطالة حقيقية وأن نسبة البطالة كانت فى عام 2014 أكثر13% ووصلت الآن لـ7% وهى نسبة كبيرة مما يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن العربات المتنقلة كمشروع تتبناه الوزارة لتوفير فرص عمل ويتم بالتعاون مع جهاز المشروعات ومصر الخير وغيرها من الجهات لتوفير التمويل للمشروعات للشباب بعد التدريب عليها وتم اختيار مجالات عملها بعناية ووفق احتياجات السوق.

وقال الوزير، إن المكاتب العمالية لعبت دورا كبيرا فى تحصيل مستحقات مالية للعاملين بالخارج. وأثار بعض النواب، مشاكل العمالة، منها مها العمالة المصرية الكويتية التى عادت إلى مصر بسبب وباء كورونا ولا يستطيعوا العودة مرة اخرى بينما اسرهم وابنائهم موجودين هناك بالكويت مطالبين بتحرك الوزارة لحل هذه المشكلة خاصة مع كثرة الاتصالات من المواطنين للنواب، وتساءل النائب كريم السادات عن مسابقات الوظائف وقال إن الوزارة اعلنت مؤخرا عن 4240 وظيفة فما موقف التقديم مشيرا إلى أن المشكلة عدم وجود وظائف.

22 فبراير، عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، اجتماعين، الأول لمناقشة خطة وزارة الإسكان في المشاركة في ملف الإعمار في الدول العربية التي تعرضت للدمار جراء الصراعات الداخلية وكذا جهود وزارة الخارجية في ملف الإعمار.

والاجتماع الثانى ناقشت اللجنة خلاله خطة وزارة التجارة والصناعة من الاستفادة من الخامات الأولية في مصر والدول العربية وتعظيم الاستفادة من قيمتها المضافة، إلى جانب ما يستجد من أعمال.

وكانت اللجنة ناقشت مؤخرا أوضاع العمالة المصرية فى الداخل والخارج والتوظيف ودور مكاتب العمالة والعاملين بالخارج، بحضور وزير القوى العاملة، الذى أكد خلال الاجتماع أن هناك وظائف ستندثر وتلغى خلال السنوات المقبلة وستظهر وظائف اخرى جديدة تحل محلها ولذلك سيكون هناك تدريب على هذه الوظائف ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى القرى، وأن النسب التى تعلنها الدولة عن البطالة حقيقية وأن نسبة البطالة كانت فى عام 2014 أكثر13% ووصلت الآن لـ7% وهى نسبة كبيرة مما يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.

24 مارس، عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين ، الأول يوم الأحد لمناقشة البيان الذى ألقته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى بالجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021. وعقدت لجنة الشئون العربية اجتماعها الثانى لمناقشة البيان الذى ألقاه وزير الخارجية السفير سامح شكرى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.

اهتمامات الداخل والخارج

1 إبريل، وصفت اللجنة على لسان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس بمجلس النواب، مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة الخانكة بأنها كانت حلما لكل المصريين.

4 مايو استنكر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، باستمرار إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية بطريقة متعمدة فى محاولة لاستهداف المدنيين.

8 مايو، أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، فضها الكامل للممارسات العنصرية التى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل.

ودعت اللجنة البرلمانية، فى بيانها الصادر اليوم السبت، جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التى تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وأعلنت لجنة الشؤون العربية تضامنها التام مع سكان حى الشيخ جراح ومع جميع أهالى القدس المحتلة فى مطالبهم العادلة فى مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

واعربت اللجنة عن تطلعها، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، والدعوة إلى إيقافها فورا، تطبيقا لدور المجلس فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتناشد لجنة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصرى جميع منظمات حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق سكان حى الشيخ جراح وجميع سكان القدس المحتلة فى الحياة وفى السكن الآمن إلى أن ينتهى الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية ولمدينة القدس.