/631188/نشوى-الشريف-مصر-أم-العرب-ولها-دور-كبير-فى-القضية-الفلسطينية

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم بالنسبة لمصر وللعرب، مشيره إلي أن مصر لها تحركات كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة علي الجانب الإقليمي والدولي والجانب الداخلي، وكان هدفها التهدئة لوقف إطلاق النار.

مواقف الخارجية المصرية فى القضية الفلسطينية

واضافت نشوي الشريف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل دوت الخليج، أن مصر كالعادة تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب ونتبني مواقف واضحه تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها موقف الخارجية المصرية والتي أكدت فيها مصر علي أن الفلسطينيين يخوضوا معركة وجود دفاعا عن مقدساتهم وبيوتهم بجانب استفزاز مشاعر العرب والمسلمين.

وقف الاعتداءات الاسرائيلية

وأشارت نشوي الشريف،إلى أن هناك تحركات مصرية مباشرة مع السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنيب الشعوب ويلات هذه المعارك، وعدم التصعيد واللجوء للقوة العسكرية،فمصر دائما لها دور كبير وتعتبر ام العرب والموقف المصري قوي ومعروف بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

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هذا ودفعت وزارة الصحة المصرية بعدد من سيارات الاسعاف قرب معبر رفح البري الحدودي مع غزة، لاستقبال مصابي وجرحي ، القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما ندبت الوزارة عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بالمحافظات للسماهمة فى علاج الحالات القادمة من غزة، والعمل فى مستشفيات شمكال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح.