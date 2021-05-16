فيديو.. وزير الثقافة الفرنسى الأسبق: شعب باريس عاشق لمصر على مدار التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير الأسبق، خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، أنه فخور جدًا بمشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن المعامل الفرنسية بالقاهرة تقوم بدور كبير فى مجال الآثار والثقافة.

وأشار إلى أن متحف اللوفر، يضم الكثير من المقتنيات المصرية، فى قسم خاص، وهو ما يشير إلى مدى قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن المركز الفرنسى للتعاون والثقافة يعتبر حلقة وصل بين الثقافة المصرية والفرنسية، مشيرا إلى أن عام 2019، والذى أطلق عليه "عام الثقافة الفرنسية فى مصر"، كان ناجحا فى توطيد العلاقات، وقدم الكثير من العروض الثقافية والمعارض.