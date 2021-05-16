وزير الزراعة فى زيارة لحماية الأراضى: نسعى للوصول لأدنى مستوى للتعديات

جدة - نرمين السيد - زار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم الأحد، الإدارة المركزية لحماية الأراضى لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة فى منع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكان فى استقباله د أنور عيسى رئيس الإدارة.





وقال «القصير» أن حماية الأراضى وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام بالإضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات فى مهدها وإعادة الشيئ إلى أصله مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأضاف وزير الزراعة أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التى يبذلها العاملون فى خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لأنها المصدر الرئيسى للغذاء. وزار القصير أيضًا العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة وأشاد بجهدهم فى تلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. كما أشاد باالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لاستمرار عملهم فى جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة للانتهاء من إعداد وتجهيز التقاوى للمحاصيل الشتوية. ووجه وزير الزراعة الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التى استمرت فى العمل خلال إجازة العيد لتادية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية والحجر الزراعى ومعامل متبقيات المبيدات ومكافحة العفن البنى فى البطاطس ومديريات الزراعة بالمحافظات مشيرا إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحورى والتشابكى مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى وأكد أنه انطلاقا من سياسة الثواب والعقاب كما يتم محاسبة المقصرين فإنه يجب أيضا الإشادة بالمتميزين فى القطاعات المختلفة لتشجيعهم على الاستمرار فى إجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان.

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