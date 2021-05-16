الآثار: السياحة العربية شكلت أكثر من 20% من الوافدين لمصر قبل كورونا

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الأحد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الجناح المصرى المشارك فى فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM 2021 والذى يُعقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجارى بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور قـنصل مـصر الـعام فى دبى، أشـرف الـديـب، والذى يرافق الوزير خلال زيارته فى دبى، وخلال الافتتاح، تجوّل الوزير والقنصل بجولة داخل الجناح المصرى المشارك فى المعرض.





وأوضح الدكتور خالد العنانى أن المشاركة فى هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والـتواصـل بشكل فعال مـع جـميع المـعنيين بـمجال الـسياحـة والسفر وشركاء المهنة فى السوق العربية لمناقشة تـــعزيـــز ســـبل الـــتعاون السياحى لا سيما وأن التقارب العربى يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابى فى تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

وأضاف الوزير أن هذا المعرض يعد منصة مثلى لجذب أنظار الزائرين إلى مصر، مشيراً إلى أن السوق العربية تــــــعد مــــــن أهــــــم الأســــــواق الـسياحـية لمـصر، حيث شـكلت أكـثر مـن 20 % مـن الـسياحـة الـوافـدة لمصر قـبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر تعتبر مقصداً هاماً للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والثقافات والعادات المشتركة، كما أن السائح العربى يشعر فى مصر وكأنه فى وطنه الثانى، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وتحدث الوزير عن مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحى بها باعتبارها مقصد سياحى مثالى لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة ولا سيما فــــى ظــــل المــــساعــــى الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدماً لمــحة عــامــة عما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتى يتم تطبيقها فى كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحى على برامج سلامة وصحة الغذاء.

وأوضح الدكتور خالد العنانى أن مصر بها مزيج سياحى مثالى يقدم كل ما ينتظره السائح العربى فى تجربته السياحية من أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر وشواطئ خلابة، لافتاً إلى أن مصر تعد مقصداً سياحياً متميزاً طوال العام، حيث تمتلك منتجات سياحية متنوعة وتتميز بطقس رائع على مدار العام.

وتبلغ مساحة الـجناح المـصرى المشارك فى المعرض 305 مـتر مـربـع، ويشارك به 14 جــهة عــارضــة تضم شركة مــصر لــلطيران وعدد من الــفنادق وشــركــات الــسياحــة المصرية.

ويحتوى الجناح على شاشات عرض تقوم بتسليط الضوء من خلال بعض الأفلام التـرويـجية على عدد من الــوجــهات والمنتجات الــسياحــية المختلفة فى مــصر، وأهم الاكتشافات الأثرية والمتاحف التى تم افتتاحها مؤخرا مثل متاحف شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى عرضها لـ " فيلم رحلة سائح فى مصر"، ومجموعة من اللقطات والمقاطع المصورة من بعض الأحداث والـــفعالـــيات الهامة التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها حدث مـــوكـــب المـــومـــياوات الملكية.

جدير بالذكر أن فعاليات الــدورة 28 للسوق السياحى العربى ATM 2021 تُقام فــى مــركــز دبــى الــتجارى الــعالمــى بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بــمشاركــة 62 دولــة حول العالم، وتــنعقد هــذا العام تــحت شــعار "فجــر جــديــد لــلسفر والــسياحــة"، وتســلط الــضوء عــلى آخــر المســتجدات المــتعلقة بأزمة فيروس كورونا.